Norsk Lokalkringkasting må betale 50.000 kroner i gebyr

En DAB-radio i 2010. I løpet av året skal hele FM-nettet i Norge slukkes, og mange ubrukelige FM-radioer kan bli sendt til land der FM-nettet fortsatt fungerer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Les mer Lukk

NTB

FM-lokalradioen Norsk Lokalkringkasting må betale et gebyr på 50.000 kroner for brudd på to av radioens konsesjonsvilkår.