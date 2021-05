Ikea på Furuset i Oslo forbereder seg på kø

NTB

Etter å ha vært stengt i over 100 dager åpner Ikea i Oslo fredag. Varehuset forbereder seg på kø og ber kundene om å ikke ta med hele familien.

– Vi har regnet ut at vi kan ha 850 besøkende inne i varehuset, men vi kommer til å ligge på et lavere nivå enn dette. Vi vil følge med på kundestrømmen og justere etter det. Ved inngangen vil det bli køsystem, og vektere ved inngangen og utgangen vil telle kunder for å sikre at det ikke blir for mange inne på en gang, sier assisterende varehussjef Vegar Aabø ved Ikea Furuset til Nettavisen.

I likhet med alle butikkene og kjøpesentrene i Oslo kunne også Ikea åpne igjen torsdag etter å ha vært coronastengt i lang tid. Ikea brukte torsdagen til å gjøre butikken klar og fredag åpner dørene for kunder.