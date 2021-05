Utested i Bergen stenger i helgen etter smittetilfeller blant ansatte

NTB

To ansatte ved utestedet Hectors Hybel i Bergen har fått påvist coronavirus. Utestedet stenger i helgen, melder Bergensavisen.

– Det er selvfølgelig kjipt at vi må stenge, men vi er jo i en pandemi, og det har vi vært i over et år. Vi har ikke mulighet til å holde åpent med kun én ansatt og resten i karantene, sier drift- og økonomiansvarlig Isabel Eidesund ved utestedet til BA.

De ansatte som har fått påvist smitte, var på jobb fredag 30. april, lørdag 1. mai og mandag 3. mai.

Baren har vært i kontakt med Bergen kommunes smittesporingsteam etter at det ble påvist smitte hos ansatte. Ifølge Eidesund mente smittesporerne at utestedet hadde gode rutiner når det gjelder kontaktpunkter.