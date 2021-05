Acer-bråk i Frp foran landsmøtet

NTB

Frps helomvending i Acer-saken skaper uro foran landsmøtet i helgen. Særdeles uklokt, mener både tidligere olje- og energiminister Tord Lien og FpU.

Onsdag ble det kjent at Frp stiller seg bak et forslag fra Senterpartiet og Rødt om å si nei til videre tilknytning til EUs energibyrå (Acer).

Partiet snur dermed 180 grader siden daværende oljeminister og nåværende Frp-nestleder Terje Søviknes la fram Acer-saken for Stortinget våren 2018. Søviknes kalte den gangen kritikken av og motstanden mot Acer for «skremselspropaganda».

– Gavepakke

Snuoperasjonen er særdeles uklok, sier Lien til Dagbladet.

– Acer er en gavepakke til norsk industri. Det sikrer våre aktører å få spille med samme regler som alle aktørene i EU. Uten en forsikring om at norske aktører behandles likt, kan man bare glemme store satsinger på havvind i Norge, for eksempel, sier Lien, som i dag er regiondirektør i NHO Trøndelag.

Acer skal skape et felles europeisk energimarked ved å samkjøre ulike regler og sørge for utbygging av strøm- og gassnett.

Også i FpU er reaksjonene sterke.

– Mye tyder på at stortingsgruppen til Frp ikke har forstått hva Acer faktisk går ut på. Acer gir muligheter for klimakutt og styrking av norsk økonomi, sier sentralstyremedlem i FpU Herman Fåne til Dagbladet.

Han tror vedtaket bunner i frykt for Senterpartiet og omtaler det hele som «reinspikka populisme».

Terje Søviknes ønsket torsdag ikke å kommentere saken overfor NTB.

Utmeldelser i Halden

Saken kan skape mer uro foran Frps landsmøte i helgen. Tidligere torsdag ble det kjent at hele kommunestyregruppa i Halden melder seg ut av Frp i protest mot retningen partiet er i ferd med å ta.

Det er en lite lystig oppkjøring for Sylvi Listhaug, som lørdag skal velges til ny partileder.

Overfor NTB torsdag varslet hun at hun vil rendyrke og spisse Frps profil. Blant annet skal motstanden mot EU flagges tydeligere.

– Norge er blitt for flink til å følge EU i ett og alt, sier Listhaug, som selv er ihuga EU-motstander.

– Linjeskifte

Overfor NTB onsdag omtalte Frps miljøpolitiske talsperson Gisle Meininger Saudland Acer som et «kompromiss» Frp hadde gått med på.

Det reagerer Høyres Stefan Heggelund på.

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i at det var et kompromiss. Tvert imot opplevde jeg at olje- og energiministeren, som var fra Frp, var veldig opptatt av at vi skulle få til dette. Og det opplevde jeg fra resten av Frp også.

– Opplever du dette som et linjeskifte fra Frp i energipolitikken?

– Det er et klart linjeskifte. Og jeg syns det er rart. Det er bra å være med i Acer, sier Heggelund.

Til sak mot staten

Nei til EU har gått til sak mot staten fordi de mener Acer-vedtaket innebærer en så stor myndighetsoverføring til EU at det krever tre firedels flertall i Stortinget.

Søksmålet ble først avvist både i tingretten og lagmannsretten, men i mars fikk organisasjonen medhold i Høyesterett i at den kan prøves for rettsapparatet.