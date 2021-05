Flere tusen lærere mangler fortsatt kompetanse i basisfag

– Flere faglige sterke lærere vil gi oss en skole der elevene mester mer og trives, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Innen 2025 må alle lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk i grunnskolen, ha nok faglig fordypning for å undervise.

NTB

Til høsten kommer nye 7.100 lærere i gang med videreutdanningen. Men for øyeblikket er det over 21.000 lærere i grunnskolen som mangler viktig kompetanse.

Innen 2025 må alle lærere som underviser i fag som blant annet basisfagene norsk, matematikk og engelsk i grunnskolen, ha nok faglig fordypning for å undervise.

I år var det over 11.000 lærere som søkte om å få begynne på videreutdanningen. 7.100 fikk til slutt tilbud om å starte til høsten. Det er skolene og eierne som hovedsakelig er kommunene og fylkeskommunene, som prioriterer hvem som får begynne.

– Lærerne med god faglig kompetanse er det viktigste for elevene sin læring. Jeg er glad for at mange lærere har søkt om å få videre utdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I år innvilget Utdanningsdirektoratet søknadene for alle de 4.000 lærerne som underviser i basisfagene i grunnskolene og videregående, og som hadde fått godkjent søknad fra sine skoleeiere.

I tillegg ble det godkjent og innvilget videreutdanning for lærere i estetiske fag, digital kompetanse, spesialpedagogikk, lærerspesialister, yrkesfaglærere og barnehagelærere.

Alle lærere som underviser i basisfag, må fra 1. august 2025 ha minimum 30 studiepoeng i grunnskolen og 60 studiepoeng i videregående skole. Så langt, siden regjeringssatsingen Kompetanse for kvalitet startet i 2014, har 47.000 lærere, inkludert dem som starter til høsten, fått tilbud om utdanning.