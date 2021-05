Snøkrabbe og laks bidro til vekst i sjømateksporten

NTB

Norge eksporterte sjømat for 8,6 milliarder kroner i april. Det er en økning på 338 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med april i fjor.

– Til tross for at sjømatmarkedene fortsatt er sterkt preget av coronapandemien og en styrket norsk krone, er verdien av sjømateksporten i april den nest høyeste april-måneden noensinne, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Hun forklarer at dette blant annet skyldes at det eksporteres rekordhøye volumer til økte priser av blant annet laks og snøkrabbe.

86.000 tonn laks

Lakseeksporten var i april på 86.000 tonn laks til en verdi av 5,8 milliarder kroner. Verdien av lakseeksporten var den nest høyeste for april måned noensinne, kun slått av april 2019 – da den var på 6,2 milliarder kroner.

Når det gjelder snøkrabbe, ble det eksportert 770 tonn til en verdi av 123 millioner kroner i april, en økning i volum på 515 prosent. Her økte verdien med 105 millioner kroner, eller 585 prosent, sammenlignet med april i fjor.

Polen, Frankrike og USA var de største markedene for norsk laks i april, mens USA, Danmark og Nederland var de største markedene for norske snøkrabbe.

– Ettertraktet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen er godt fornøyd med tallene.

– Det betyr at vi har en næring som er tilpasningsdyktig og med flinke folk i alle ledd. Dette er en forutsetning for videre forutsigbarhet for mange viktige arbeidsplasser og gir verdiskaping over hele landet vårt, sier han i en kommentar til NTB.

– Til tross for coronapandemien har sjømateksporten klart seg svært godt og den norske sjømaten er ettertraktet i utemarkedene, sier Ingebrigtsen.