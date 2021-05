Lillestrøm holder serveringssteder og treningssentre stengt

Regjeringen avgjorde før helga at Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen kommuner skulle gå fra tiltaksnivå A til B 6. mai. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Til tross for at Lillestrøm kommune går over fra tiltaksnivå A til B, vil servingssteder og treningssentre fremdeles holdes stengt.