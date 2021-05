Moren var vitne til at sønnen ble drept: Nå er datteren drapssiktet

Mannen ble funnet død i en leiligheten i sentrum av Halden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

Moren ble vitne til at sønnen hennes ble knivdrept av datteren hennes et selskap i Halden mandag. Nå er datteren i 40-årene siktet for drapet på sin egen bror.