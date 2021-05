Politiet har pågrepet og siktet ny mann etter Tønsberg-drapet

Politiet melder tirsdag at de mener at de har pågrepet mannen som vises på en overvåkingsvideo de friga i forrige uke. Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Foto: Politiet / NTB Les mer Lukk

NTB

En ny mann er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap etter at Bård Lanes ble skutt og drept i Tønsberg for to uker siden.