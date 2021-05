31 nye registrerte smittede i Bergen

NTB

Det er registrert 31 nye smittetilfeller i Bergen det siste døgnet. Det er ni flere enn dagen før.

Det er det høyeste tallet siden fredag 30. april, da det var 32 nye smittede.

25 av de smittede er nærkontakter, mens to er importsmitte. To har ukjent smittevei, og to har usikker smittevei, skriver Bergen kommune på sine hjemmesider.

Totalt 6.171 personer har blitt smittet. 2.060 personer testet seg mandag 3. mai.