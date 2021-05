Erna Solberg gratulerte Bent Høie med dikt

NTB

Statsminister Erna Solberg gratulerte helseminister Bent Høie med 50-årsdagen tirsdag med å takke for innsatsen under coronapandemien.

Med et hjertelig bilde av seg selv som tilsynelatende kiler en glad Bent Høie i før-coronatider, la statsminister Erna Solberg ut en gratulasjon på Facebook til helseministeren på hans 50-årsdag tirsdag.

– Tusen takk for at du står fjellstøtt i krisen, skriver Solberg, og fortsetter: -Tusen takk for taler i korte setninger. Av og til. Veldig. Korte. Setninger.

Som alle andre må også Høie nøye seg med en koronatilpasset feiring av den store dagen. Til trøst skriver statsministeren at «neste sommer» også finnes når han er 50, og legger til et «heldigvis».

– Når du er 50 drømmer du om å få tilbake de tingene du ikke visste du satte pris på. Du drømmer om hverdager uten pressekonferanser om regler og råd.

– Når krisen er over kan vi alle leve hele livet. Gratulerer med 50-årsdagen din, Bent Høie, avslutter hun.

Allerede i morgentimene tirsdag hadde over 11.000 følgere av statsministeren gitt sin tilslutning til gratulasjonen, og Bent Høie selv takket for hyllesten.

– Fantastisk! Tusen takk, Erna, skrev han.