IS-dom kan få betydning for de gjenværende norske kvinnene i Syria

Kvinnen som er tiltalt for å ha deltatt i IS sier at hun nå har tatt avstand fra organisasjonen. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK / NTB

NTB

Påtalemyndigheten mener kvinnen som er tiltalt for å ha deltatt i IS må dømmes til fire års fengsel. Forsvarerne mener hun må frifinnes. Tirsdag faller dommen.

– Hun reiste helt frivillig til Syria, og dette valget har etter påtalemyndighetens syn svært mye å si for straffansvaret, sa Evanger i sin sluttprosedyre 23. mars der ba Oslo tingrett dømme den IS-tiltalte kvinnen til fire års fengsel.

– Vi har konkludert med at hun er et offer for menneskehandel og at det må lede til frifinnelse av henne, sa den tiltalte kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, i sin sluttprosedyre dagen etter.

Det er disse påstandene som nå stilles opp mot hverandre når Oslo tingrett klokken 15.15 tirsdag ettermiddag kommer med dom i saken mot kvinnen i 30-årene som er tiltalt for å ha deltatt i en terrororganisasjon.

Giftet seg med norsk fremmedkriger

Kvinnen reiste i februar 2013 til Syria for å slutte seg til sin ektemann Bastian Vasquez, som da var fremmedkriger for den al-Qaida-tilknyttede grupperingen Nusrafronten og senere IS. Vasquez døde mens han lagde bomber i 2015, og kvinnen var senere gift med to andre IS-tilknyttede menn.

Kvinnen sa selv under den fire uker lange rettssaken i mars at livet i Syria ikke ble som hun hadde forestilt seg, og at hun ønsket seg hjem allerede etter tre måneder.

Hun mener at hun likevel ikke hadde noen reell mulighet til å komme seg ut før hun ble hentet ut av IS-kontrollert område i mars 2019 av kurdiske styrker og brakt til Al Hol-leiren.

Påtalemyndigheten mener hele perioden hun oppholdt seg i IS-området må regnes som straffbar terrordeltakelse.

Dommen mot kvinnen kan skape en presedens for senere rettssaker som kan komme mot andre norske IS-kvinner, dersom de returnerer til Norge. Ifølge Aftenposten var det til sammen fire norske kvinner og fire norske barn i leirene Al-Hol og Roj i Nord-Syria i desember i fjor.

Tiltalt for å være kone og mor

Aktor, statsadvokat Geir Evanger mener at kvinnen visste hva hun dro til da hun sluttet seg til Bastian Vasquez.

– Hun visste at Vasquez var med i Jabhat al-Nusra og at det var en ekstrem militær gruppering. Hun visste også at Vasquez var en militant kriger og at han deltok i terror, sa Evanger under rettssaken.

I Syria var kvinnen for det meste innendørs og passet huset og tok vare på de to barna, som hun fødte i de IS-kontrollerte områdene. Evanger mener det gjør saken spesiell.

– Dette er den første saken hvor noen, satt litt på spissen, er tiltalt for å være kone og mor, sa statsadvokaten.

– Ble tvunget til å bli

Forsvarerne mener på sin side at kvinnens situasjon oppfyller sentrale kriterier for at noen juridisk skal kunne kalles offer for menneskehandel, nemlig at hun har vært i en sårbar situasjon, at hun ble utnyttet og at hun ble satt til tvangsarbeid gjennom å stelle i huset.

– Hun ville hjem, men ble tvunget til å bli. Det er kjernen i vårt forsvar av henne, sa forsvarer Nils Christian Nordhus under rettssaken.