NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 4. mai.

Dom i saken mot IS-tiltalt kvinne

Tirsdag er det ventet dom i saken der en kvinne er tiltalt for å ha deltatt i IS etter at hun reiste til Syria i 2013 – der hun sluttet seg til sin ektemann, fremmedkrigeren Bastian Vasquez. Kvinnen er innkalt til fremmøteforkynning i Oslo tingrett klokken 15.15.

Debatt i Stortinget redegjørelsen om koronakommisjonens rapport

Statsminister Erna Solberg (H) er i Stortinget i forbindelse med debatten etter redegjørelsen om rapporten fra koronakommisjonen. I kommisjonens rapport er hovedkonklusjonen er at myndighetenes håndtering samlet sett har vært god, men at de ikke var godt nok forberedt da pandemien kom.

Statens kommer med sitt tilbud i vårens jordbruksforhandlinger.

Statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Viil Søyland presenterer tilbudet klokken 11. Jordbruket la fram sitt krav den 27. april, og forhandlingene skal etter planen være avsluttet lørdag 15. mai.

Rettssak etter knivdrap i Sarpsborg

En 32 år gammel mann møter i retten, tiltalt for å ha knivdrept en 54 år gammel kvinne i Sarpsborg i fjor sommer. Påtalemyndigheten har bedt om tvungen psykisk helsevern.

Brusveen bisettes

Langrennsprofilen Håkon Brusveen bisettes fra Vingrom kirke 12.30. Brusveen sovnet stille inn på Helsehuset i Lillehammer onsdag 21. april, 93 år gammel. Brusveen vant blant annet OL-gull og -sølv i 1960.