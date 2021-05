NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 4. mai.

Kvinne i 40-årene siktet for drap i Halden

En person ble mandag kveld funnet død i en leilighet i Halden sentrum. En kvinne i 40-årene er pågrepet og siktet for drap, melder VG.

Politiet fikk melding om hendelsen, som skjedde innendørs, via AMK klokken 22.05 mandag kveld. Få minutter senere rykket seks-sju politibiler ut til en leilighet i Halden sentrum. Politiet ønsker foreløpig ikke å opplyse verken kjønn eller alder på avdøde.

Mann døde i boligbrann i Valdres

En mann i 30-årene mistet livet i en boligbrann i Røn i Vestre Slidre kommune i Valdres mandag kveld. Politiet mener den omkomne mannen var alene i boligen da brannen oppsto. Det var kun denne mannen som var registrert bosatt på adressen.

– Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men mannen ble erklært død på stedet, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Mann alvorlig skadd i MC-ulykke i Nordland

En mann i 40-årene er fløyet til sykehus etter å ha kjørt av veien med motorsykkel på fylkesvei 7534 ved Korsnes helt nord i Hamarøy kommune mandag kveld.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 23.05 mandag kveld. Ulykken skjedde før dette, men politiet er usikre på nøyaktig tidspunkt.

483 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 483 koronasmittede i Norge. Det er 67 færre enn samme dag i forrige uke. Snittet den siste uken er på 398 smittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden var 447 og trenden er dermed fallende.

I Oslo er det registrert 166 nye koronasmittede siste døgn. Det er 24 flere enn samme dag i forrige uke. Bjerke bydel er hardest rammet.

Enighet om ytterligere gjenåpning av Danmark

Danske politikere kalte inn til en pressekonferanse i 2.30-tiden i natt, og kunne fortelle at det er kommet til en bred enighet om ytterligere gjenåpning av Danmark.

Allerede fra torsdag av vil folkeskolen være åpnet på heltid igjen for alle elever. I tillegg fjernes regelen om at man må bestille bord på restauranter og barer, mens private fester ikke lenger må avsluttes klokken 23. Grensen for hvor mange som kan samles heves til 25 innendørs og 75 utendørs.

Mexico ga mayafolket en beklagelse

Mayaene fikk en offisiell beklagelse fra Mexico for overgrepene urfolket ble utsatt for i flere århundre i en tale holdt av president Andres Manuel Lopez Obrador.

– Vi vil gi vår mest oppriktige beklagelse til mayafolket for de forferdelige overgrepene de er blitt utsatt for av enkeltpersoner, nasjonale og utenlandske myndigheter, sa Lopez.

Han la til at overgrepene fant sted i tre århundrer med kolonimakt og to århundrer som et selvstendig Mexico.

Seier i målfest for Zuccarello og Wild

NHL-proff Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild kjempet seg tilbake fra 3–5 til 6-5, og stjal seieren fra Vegas Golden Knights med en dramatisk sluttspurt.

Zuccarello fikk godt med spilletid og hadde flere gode muligheter til å score, men endte kampen uten målpoeng. Wild utlignet to minutter før full tid, og avgjorde kampen ett minutt seinere.