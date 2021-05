Byrådet i Oslo ønsker en mer fargerik hovedstad – lanserer fargeveileder

NTB

Byrådet i Oslo ønsker å sette mer farge på hovedstaden og har startet arbeidet med å lage en veileder for fargebruk i Oslo.

Byrådet i Oslo mener Oslo trenger mer farger og har sett seg lei på at det i en lengre periode har vært mindre farger på nye bygg.

Nå vil de ta fargene tilbake i arkitekturen og i bybildet.

– Farger og ulike materialvalg skaper trivsel og er viktig for psykisk helse. Farger og materialvalg kan bryte opp ellers litt kjedelige fasader, sier byråd for byutvikling Rasmus Reinvang i en pressemelding.

Byrådet er klare på at Oslo skal være en ledende by for nyskapende, mangfoldig og vakker arkitektur. Derfor har de laget en arkitekturpolitikk – og nå starter arbeidet med en fargeveileder for å motivere til økt fargebruk og variasjon i materialvalg.

– Fargeveilederen sammen med arkitekturpolitikken skal inspirere til høy kvalitet i utforming av nye bygg, mer farger, trivelige møteplasser og uterom. Vi legger stor vekt på trivelige byrom. Det er viktig for folks trivsel og det er viktig for byen, sier byråden.

Det er Plan- og bygningsetaten som får i oppdrag å utvikle fargeveilederen. Veilederen skal gi gode råd både til innbyggere, utbyggere, borettslag, planleggere, saksbehandlere og andre – enten det er nybygg som skal oppføres eller det er et borettslag som skal rehabilitere fasaden.