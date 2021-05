Frogner-drapet: Uvisst hvor lenge siktede blir innlagt – politiet jobber med å sikre spor

NTB

Politiet jobber på spreng med å etterforske Frogner-drapet. Men de har ennå ikke fått avhøre den drapssiktede 39-åringen, som er innlagt på psykiatrisk klinikk.

39-åringen vil ikke bli avhørt mandag, opplyser politiet.

– Vi ønsker fremdeles å foreta en primærpsykiatrisk undersøkelse av siktede dersom det er mulig, sier politiadvokat Rita Parnas i Oslo politidistrikt til NTB.

Slike undersøkelser gjennomføres for å avklare om en siktet person var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Bærumsmannen er siktet for å ha skutt og drept 51 år gamle Fevziye Kaya Sørebø på Frogner i Oslo onsdag morgen.

Han har vært innlagt på psykiatrisk klinikk siden torsdag. Samme dag ble det klart at han skal varetektsfengsles i fire uker, med brev- og besøksforbud, noe mannen samtykket til.

Drapshandlingen godt opplyst for politiet

Sørebø ble skutt og drept rundt klokken 8.25 onsdag. Den siktede 39-åringen ble pågrepet kort tid etter i en bil på E18, etter at han selv meldte seg for en politipatrulje på stedet.

Gjennom helgen har politiet gjennomført mange vitneavhør i saken. En rekke naboer og forbipasserende var vitner til hele eller deler av handlingsforløpet.

– Vitneavhørene bidrar til å kaste et godt lys over selve handlingen, som er ganske godt opplyst for politiet, sier politiadvokat Parnas.

Hun legger til at politiet mener de har kontroll på drapsvåpenet, som ble beslaglagt under pågripelsen. Parnas sier til Budstikka at mannen ikke hadde tillatelse til å bære dette våpenet.

– Siktede hadde tillatelse til å bære jaktvåpen, men ikke våpenet som ble tatt i beslag under pågripelsen, som politiet tror er drapsvåpenet, sier Parnas.

Byggekonflikt er hovedteorien

Hun forklarer til NTB at politiet ønsker å grave i hva som var foranledningen til drapet. Hovedteorien er den sivile tvisten som har vært mye omtalt i mediene den siste uken.

Avdøde og den siktede mannen har vært involvert i en byggekonflikt som strekker seg tilbake til 2016. I Oslo tingrett før jul ble drapssiktede og hans firma dømt til å betale kvinnen 11,8 millioner kroner i erstatning i forbindelse med to byggeprosjekter.

– Den sivile tvisten er hovedteorien til politiet, det er det ingen tvil om. Men man ser også på andre mulige motiv knyttet til hovedteorien, sier Parnas.

Ifølge rettspapirene fra den sivile tvisten ble byggeprosjektene gjennomført i strid med rammetillatelsen, og retten konkluderte med at han hadde opptrådt grovt uaktsomt. Ankesaken var berammet til februar 2022.

Jobber med å sikre spor

Gjennom helgen har politiet mottatt en del tips, men alle er ikke gjennomgått.

– Ellers er det gjennomgang av telefoner og trafikkdata. Dessuten jobbes det med å sikre spor som kan bli borte, noe som er viktig å håndtere. Dette gjelder for eksempel videoovervåking som blir borte i løpet av én uke, sier Parnas.

Mandag skal flere vitner avhøres i saken. Politiet vil også gå gjennom beslag som er gjort. Politiadvokaten sier også at siktedes forsvarer, advokat Ole Petter Drevland, vil snakke med sin klient i løpet av mandagen.

NTB har ikke lykkes i å komme i kontakt med Drevland.