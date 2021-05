NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

210 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 210 koronasmittede i Norge. Søndag i forrige uke ble det registrert 222 koronasmittede.

I Oslo er det registrert 66 nye koronasmittede det siste døgnet. Det er 15 flere enn samme dag i forrige uke.

Smittetallene 11 prosent lavere i forrige uke

Den siste uken har tallene på registrerte koronasmittede her i landet falt med 11 prosent sammenlignet med uken før. I Oslo har antallet smittede falt med 13,4 prosent.

I uke 16 ble det registrert 3.209 nye smittede på landsbasis. I forrige uke var tallet på nysmittede falt til 2.857. I Oslo ble det registrert 912 smittede i uke 16, men i forrige uke ble det registrert bare 790 smittede. Det er et fall på 13,4 prosent, viser tall fra kommunen.

Bensinstasjon ranet i Askøy

En bensinstasjon på Kleppestø i Askøy ble ranet natt til mandag. En man er pågrepet i saken. Politiet fikk melding om ranet klokken 1.20 natt til mandag.

– De første meldingene gikk ut på at noen forsøkte å rasere bensinstasjonen. På vei til stedet ble det klart at det dreide seg om et ran, forteller operasjonsleder Tore-André Brakstad i Vest politidistrikt til NTB.

Den ransmistenkte ble pågrepet et par timer etter ransmeldingen.

Hovland med topplassering i Florida

Golfproffen Viktor Hovland endte på tredjeplass i PGA-turneringen i Palm Harbor, som ble avsluttet i natt norsk tid.

Nordmannen gikk siste runde på 65 slag, seks slag under par, og spilte seg opp til pallplass. Han hadde avslutningsdagens beste runde og endte totalt 13 slag under par.

– Dette var deilig. Jeg fikk et par fine spretter her og der, og de gode puttene gikk for det meste inn i dag. Det er fortsatt er par ting jeg har lyst til å jobbe med, men det var kult å avslutte turneringen på denne måten, sa Hovland til Eurosport.

Tre døde da smuglerbåt kantret ved San Diego

Tre personer døde og 27 ble fraktet til sykehus etter at en båt som trolig ble brukt til menneskesmugling kantret utenfor San Diego.

Cabincruiseren kantret i et område med mange klipper, og redningstjenesten sier bølgene rev trebåten fra hverandre. Politiet sier alt tyder på at båten ble brukt til å smugle mennesker fra Mexico til USA.