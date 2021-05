Pågrepet etter å ha utgitt seg som politimenn

NTB

To menn er pågrepet av politiet i Innlandet etter å ha utgitt seg for å være politimenn og utføre kontroller langs veien i Romedal i Stange.

Politiet fikk tidlig tips om de to falske tjenestemennene natt til lørdag, men hadde ingen patruljer på stedet da de første tipsene kom inn litt før klokka 1 natt til søndag.

Rett før klokka fire tvitrer imidlertid Innlandet politidistrikt om pågripelse av de to falske politimennene. De to, som politiet omtaler som «unge menn», blir nå anmeldt for å ha utgitt seg for å være polititjenestepersoner.

«I tillegg har bilføreren fått sitt førerkort beslaglagt, og anmeldes for brudd på vegtrafikkloven. Bilen som ble brukt var utstyrt med blålys og sirene. Bileieren var den andre «tjenestepersonen» og vi har tatt beslag i kjøretøyet hans», skriver politiet.