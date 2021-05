20-åring slått bevisstløs i Bergen

NTB

En mann i 20-årene ble slått bevisstløs av to menn i Bergen sentrum natt til søndag. De to antatte gjerningsmennene er pågrepet.

Vest politidistrikt skriver på Twitter at 20-åringen ble slått ned og fikk juling, og at de to mistenkte løp fra stedet.

Politipatruljer pågrep de to etter kort tid. De er jevnaldrende med mannen som ble slått ned. En av dem ble bortvist fra sentrumsområdet ved 23-tiden lørdag kveld.

Offeret har vært bevisstløs og er sendt til Haugeland universitetssykehus for nærmere undersøkelser.

Politiet fikk melding om voldsepisoden klokken 02.43 natt til søndag.