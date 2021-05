NTB

Dette er blant de ventede hendelsene lørdag 1. mai.

India åpner for vaksinering av alle voksne



India åpner opp for vaksinering av alle voksne. Flere delstater melder fra før om vaksinemangel under den katastrofale smittesituasjonen i verdens nest mest folkerike land.

Israel vaksinerer folk under 16 år

Israel har kommet så langt i vaksinasjonskampanjen at tiden er inne for å tilby Biontech-Pfizer-vaksinen til barn under 16 år.

Demonstrasjoner i Skottland med krav om uavhengighet

Demonstrasjoner i Skottland, en uke før parlamentsvalget, med krav om løsrivelse fra Storbritannia og uavhengighet.

Polen lemper på smitteverntiltakene

Nye strenge tiltak ble innført før påske for å hanskes med smitteøkningen, spesifikt for å hindre store ansamlinger av folk i forbindelse med den polske påskefeiringen. Lørdag opphever Polen enkelte koronatiltak.

Arbeidernes dag

1. mai markeres verden over, men koronapandemien legger i år som i fjor en demper på markeringen. I år som i fjor lager LO en 1. mai-sending som strømmes på nett fra kl. 11.00.