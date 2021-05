Russland ut mot norsk forsvarsavtale med USA – som ventet, mener UD

Her på Rygge og andre norske fly- og sjøbaser ønsker regjeringen at USA skal få sette opp egen infrastruktur med bruksrett. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Russlands utenriksdepartementet mener Norge er på vei bort fra vår selverklærte basepolitikk etter forsvarsavtalen med USA.

Regjeringen sier avtalen ikke bryter med norsk basepolitikk. Det mener Russland den gjør, skriver VG.

– Dette er et nytt bevis på at Oslo gradvis oppgir sine selvpålagte restriksjoner, sa Maria Zakharova, talskvinne for utenriksminister Sergej Lavrov, på en pressebrifing i Moskva torsdag.

Forsvarsavtalen åpner for det som kalles omforente områder på norske fly- og sjøbaser. Der vil amerikanerne kunne sette opp infrastruktur for egen regning, som de så vil få bruksrett for.

Avtalen må godkjennes av Stortinget før den trer i kraft. Venstresiden har reagert kraftig og sagt den åpner for amerikanske baser på norsk jord, og at den kan være grunnlovsstridig.

Videre skriver russisk UD på sine hjemmesider at avtalen viser at Nato ruster opp i Arktis.

– Russland har til alle tider markert misnøye med alliert aktivitet i Norge og vårt samarbeid med sentrale allierte. Det måtte vi forvente også denne gangen, skriver statssekretær i UD, Audun Halvorsen (H) i en SMS til VG.