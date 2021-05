Byrådet i Oslo har fjernet nesten 5000 parkeringsplasser

Det blir stadig vanskeligere for bilister å finne parkeringsplasser i Oslo. Mange gateparkeringsplasser har måttet vike for tilrettelegging for syklister. I Oslo sentrum har 760 gateparkeringsplasser blitt fjernet siden 2016. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Oslo kommune opplyser til ABC Nyheter at hovedstaden har fjernet 4775 parkeringsplasser siden 2016.

– Jeg er veldig fornøyd med at Oslo er i ferd med å bli en skikkelig sykkelby, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) til ABC Nyheter.

– Oslo har i lang tid blitt utviklet på bilens premisser og nå jobber vi med å ta tilbake noe av plassen, fortsetter hun og poengterer at tilrettelegging for myke trafikanter reduserer klimagassutslipp, gir bedre fremkommelighet og mindre kø, det øker trafikksikkerheten og skaper et bedre byliv.

– Jeg er veldig fornøyd med at Oslo er i ferd med å bli en skikkelig sykkelby, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) til ABC Nyheter. Her er Berg før landsmøtet til MDG tidligere i april.

– Noen steder er det nødvendig å fjerne parkeringsplasser for å få plass til bedre sykkeltilrettelegging, tryggere skoleveier, bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk og sikring av arealer til blant annet lekeplasser og fortausrestauranter, opplyser byråden.

Sykkeltilrettelegging

Statistikk fra Bymiljøetaten viser at det er fjernet 4775 parkeringsplasser i Oslo fra 2016 til 2020.

Majoriteten av disse parkeringsplassene ble fjernet til fordel for sykkeltilrettelegging, opplyser Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel til ABC Nyheter.

Kommunen har ikke et konkret anslag på antallet parkeringsplasser som er planlagt fjernet i år og de neste årene, men viser til at de strekningene som er vedtatt i Plan for sykkelveinettet vil gi en pekepinn på veier der parkeringplasser vil fjernes som følge av sykkeltilrettelegging. Se alle strekningene i faktaboksen under.

Oslo kommunes Plan for sykkelveinettet Strekningene som er vedtatt i Plan for sykkelveinettet vil gi en pekepinn på strekninger der parkeringsplasser vil fjernes som følge av sykkeltilrettelegging. Mange av prosjektene er ikke ferdig planlagt og kommunen har dermed ikke valgt hvilken løsning som skal etableres. Blant strekningene som er planlagt med nye sykkelfelt i 2021 er: General Birchs gate (Ullevålsveien – Geitmyrsveien)

Gyldenløves gate (Eckersbergs gt - Niles Juels gt)

Haakon Tveters vei (Skøyenkroken – Skøyenåsveien)

Hoffsveien (estimert ferdig i 2022)

Jens Bjelkes gate (Sars gate – Tøyengata)

Langbølgen (Mikrobølgen – Langbølgen 46, estimert ferdig 2022)

Prestegårdsveien (John Colletts plass – Blindernveien)

Sandakerveien (Birch Reichenwald – Vitaminveien)

Sandstuveien (Steingrims vei – Enebakkveien)

Slemdalsveien (Apalveien – Kirkeveien)

Stordamveien (Trasopveien - GS-vei)

Ullernchausseen

Grefsenveien (Storo – Disen) Denne oversikten er foreløpig og det må tas forbehold om endringer i prosjektene. I tillegg kan parkeringsplasser fjernes i forbindelse med gateoppgraderinger og andre prosjekter. Kilde: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo Kommune

I tillegg kan parkeringsplasser fjernes i forbindelse med gateoppgraderinger og andre prosjekter.

– Vi jobber utrettelig med å få plass flere og bedre sykkelveier. Når endringer skjer i byen, vil det alltid være noen som ikke er fornøyd. Det er bred oppslutning om at sykkelsatsingen i Oslo, og vi har gode demokratiske prosesser hvor alle involverte kan gi innspill og si sin mening om prosjektene når de planlegges, sier Berg.

En bil med beboerkort står parkert på Fagerborg i Oslo. I løpet av de siste fem årene har også flere parkeringsplasser til beboerparkering blitt fjernet i Oslo. Dermed er det også mange om beinet på de plassene som er tilgjengelige.

Fjernet over 700 P-plasser i sentrum

En del av denne satsingen er prosjektet Bilfritt Byliv, der man har fjernet 760 gateparkeringer innenfor Ring 1 i hovedstaden siden 2016. til Avisa Oslo uttalte byutviklingsbyråd Rasmus Reinvang (MDG) at man trolig var kun halvveis med tilretteleggingen i sentrum og i tillegg ønsket å utvide satsingen til flere bydeler.

– I sentrum er det supergod kollektivdekning. Det er ingen praktisk grunn til at man skal med seg to tonn stål inn i sentrum. Det er trafikkfarlig, tar opp mye plass, og bidrar til forurensing. Det er unødvendig, for sentrum bør være på folk flests premisser, ikke bilenes, sa Reinvang til Avisa Oslo.