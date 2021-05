Ungdommer samlet seg på Lillehammer

NTB

Ved Lillehammer camping samlet rundt 50 personer i ungdomsskolealder seg fredag. Én ble blitt hentet av ambulanse.

Det var 9.- og 10.-klassinger som festet og var samlet, ifølge politiet. Én mindreårig jente ble hentet av ambulanse etter å ha vært overstadig beruset.

Jenta som er hentet, er ikke i stand til å ta vare på seg selv, skriver politiet i Innlandet på Twitter.

– Flere ungdommer er nå i ferd med på bli hentet av sine foreldre. Det setter vi stor pris på, skriver politiet klokken 19.25.

Også på Fagernes ble en mindreårig jente som var overstadig beruset, tatt hånd om av politiet tidlig fredag kveld.

Ifølge politiet er det ventet at rundt 600 personer i løpet av kvelden skal delta på et cruising-arrangement, der det kjøres med bil rundt i området rundt Strondafjorden ved Fagernes. Politiet i Innlandet opplyser at de ikke setter i verk tiltak i forbindelse med arrangementet.