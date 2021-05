Lettelser i tiltaksnivået i seks Viken-kommuner

NTB

Det blir lettelser i de regionale tiltakene i seks kommuner i Viken neste uke. Fire kommuner flyttes til tiltaksnivå B, mens to tas ut av ordningen.

Ullensaker kommune flyttes fra tiltaksnivå A til B fra og med mandag 3. mai, og samtidig tas Eidsvoll og Nannestad kommune ut av ordningen.

Fra torsdag 6. mai flyttes også Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen fra tiltaksnivå A til B.

– Det strenge tiltakene bidrar til at smitten fortsetter å synke i Viken. Selv om smittetallene fortsatt er høye for kommuner som grenser opp mot Oslo øst, tilsier nedgangen i smitten at de fire romerikskommunene som har hatt tiltaksnivå A siden 16. mars, kan settes ned til tiltaksnivå B, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Vil ha stengte kjøpesentre

Han sier videre at flyttingen til tiltaksnivå B i Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen skjer under forutsetning av at kommunene samordner seg med Oslo, og at de innfører kraftige og samordnede tiltak utover de regionale tiltakene.

Blant annet anbefaler Folkehelseinstituttet at kommunene holder kjøpesentre stengt, alternativt stenging av servering på kjøpesentre kombinert med forsterket tilsyn og antallsbegrensninger for besøkende. FHI anbefaler også forbud mot inneservering, men åpner for uteservering og begrensning i antallet som er tillatt på arrangementer.

B videreføres

Tiltaksnivå B videreføres i disse 15 Viken-kommunene: Asker, Bærum, Drammen, Enebakk, Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Lier, Moss, Nordre Follo, Råde, Sarpsborg, Vestby og Ås.

Endringene gjelder i to uker til og med 16. mai 2021, men regjeringen opplyser at det blir en ny vurdering av tiltaksnivået etter en uke.