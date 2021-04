NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 30. april.

Flere titalls døde etter ulykke nord i Israel

Minst 44 er døde etter at en tribune kollapset under en religiøs feiring ved fjellet Meron nord i Israel.

– Vi har 38 døde på åstedet, men det er flere på sykehus, sier en talsmann for den israelske ambulansetjenesten Magen David Adom (MDA) til AFP. Samtidig sier en kilde ved Ziv-sykehuset at de har tatt imot minst seks omkomne. Talsmann Zaki Heller for MDA har uttalt til en israelsk radiokanal at rundt 150 mennesker er innlagt på sykehus med skader etter ulykken.

Enighet i journalistoppgjøret

Etter to dager med tarifforhandlinger ble det natt til fredag enighet mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening i årets journalistoppgjør.

Løsningen innebærer at minstelønnssatsene heves med 8.100 kroner og at ulempesatsene blir justert opp med 2 prosent.

Oppgjøret er i tråd med frontfagsoppgjøret.

Valget i Palestina blir utsatt

President Mahmoud Abbas sier Palestinas første valg på 15 år blir utsatt. Årsaken er uenigheter med Israel om stemmegivning i Øst-Jerusalem. Valget skulle etter planen bli holdt 22. mai.

Abbas, som i forkant av valget har slitt på meningsmålinger, sier det ikke vil avholdes noe valg før det blir gitt garantier fra israelsk hold om at palestinere i Øst-Jerusalem får delta. Islamistgruppen Hamas, som ligger bedre an på målingene, mener Abbas' kunngjøring er et kupp.

385 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 385 koronasmittede i Norge. Det er 37 færre enn snittet de siste sju dagene og 94 færre enn tilsvarende snitt for en uke siden.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.960 nye smittetilfeller i Norge, som gir et snitt på 422. Dette er en synkende trend sammenlignet med tilsvarende snitt for sju dager siden, som lå på 479.

Ved midnatt natt til fredag var 5,0 millioner koronatester utført her i landet, siden februar i fjor.

Overtidsdrama da Minnesota Wild tapte mot St. Louis Blues

St. Louis Blues tok skalpen til Minnesota Wild og Mats Zuccarello for andre gang denne uken i en dramatisk NHL-kamp som ble avgjort i spilleforlengelsen.

Blues ledet både 3–0 og 4–2 før Wild satte på turboen i tredje periode og hentet opp ledelsen til 4–4 i kampen som gikk natt til fredag norsk tid. På overtid ble Ryan O'Reilly helten for Blues da han satte inn seiersmålet etter 3.43 av ekstraomgangen.

Mats Zuccarello noterte seg for 20 minutter og 51 sekunder på isen, med 55 sekunder i powerplay. Han hadde to skudd på mål, men gikk av banen uten målpoeng.