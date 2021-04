Én av fire vil til utlandet i sommer

NTB

27 prosent av befolkningen regner med å ta en utenlandstur i sommer, viser en ny undersøkelse fra Innovasjon Norge. En av tre søker stillhet og ro.

Rundt halvparten av disse, 14 prosent, vil kombinere med utenlandsturen med norgesferie, mens den andre halvparten satser på å ta hele ferien i utlandet, ifølge undersøkelsen.

Innovasjon Norge-direktør Bente Bratland Holm synes ikke én av fire er så veldig mye.

– Folk vil jo ha ferie og bevege på seg, sier hun til P4 , som omtalte saken først.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige, til alle land. Rådet gjelder foreløpig fram til 15. mai.

En av tre søker stillhet og ro

Overfor NTB opplyser Innovasjon Norge at reiselysten er omtrent på samme nivå som i fjor, men at færre har lagt konkrete planer. Men ifølge undersøkelsen vil over halvparten, 56 prosent, gjøre som i fjor og legge hele ferien til Norge.

– Ut fra resultatene kan vi dele nordmenn inn i sju reisemotiver før sommerferien: 40 prosent drømmer om å oppleve folkeliv og en pulserende atmosfære. Treffe folk og være sosiale. Deretter kommer det å slappe av med sol og bad, som er den tradisjonelle sommerferien for mange nordmenn, skriver Innovasjon Norge i en epost.

– Det interessante er at 34 prosent av befolkningen søker stillhet og ro, heter det videre.

Undersøkelsen ble gjennomført i påsken, like etter at nye nasjonale tiltak som besøksforbud og skjenkeforbud ble innført.

I tillegg drømmer en av tre om å besøke venner og familie og komme tilbake til steder som betyr mye for dem, noe pandemien har hindret dem i å gjøre.

Mange drømmer også om kulturopplevelser eller om å oppleve aktiviteter som får adrenalinet til å pumpe, mens en andel vil unne seg selv ekstra luksus på ferien.

Guldvog: Husk plan B

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener at selv om usikkerheten er stor, er det ikke er noe i veien for å planlegge en tur utenlands så lenge man også har en plan B.

– Man bør ikke legge alle pengene i potten og ikke ha mulighet til å avbestille. Men forhåpentligvis vil mange av disse utenlandsreisene kunne gjennomføres i løpet av sommeren, sier Guldvog til P4-nyhetene.

Kommunikasjonssjef Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring advarer på sin side mot å bestille utenlandstur nå.

– Er det fortsatt rødt lys når du skal reise, risikerer man å ikke få dekket avbestillingskostnader, og man har ikke gyldig reiseforsikring for selve reisen. Og det kan få ganske katastrofale økonomiske konsekvenser, sier han.