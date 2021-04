Aktor ber om 12 års forvaring for ambulansekapreren

Mannen har erkjent at han ranet til seg en ambulanse i oktober 2019. Han erkjenner likevel ikke straffskyld for drapsforsøk. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Aktor ba torsdag om 12 års forvaring for mannen som er tiltalt for sju drapsforsøk etter å ha kapret en ambulanse i Oslo.

– Det er et ubestridelig faktum at stedene han kjører opp på fortauet i Åsengata, er på de to stedene der det er folk. To polititjenestemenn har vitnet på at de anser det som ulogisk at han ellers skulle kjøre opp på fortauet akkurat på de stedene.

Det sa aktor Alvar Randa i sin sluttprosedyre i den tre uker lange rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha forsøkt å drepe sju personer med en kapret ambulanse på Torshov 22. oktober 2019.

Mannen er tiltalt for å ha forsøkt å drepe et eldre ektepar, en mor som trillet sine sju måneder gamle tvillinger i Åsengata utenfor Sandaker senter, og to politimenn et annet sted på Torshov.

Mannen nekter straffskyld for drapsforsøk og trusler mot politiet, men har sagt seg skyldig i resten av den omfattende tiltalen som blant annet omfatter oppbevaring av narkotika, trusler med skytevåpen og besittelse av våpen på offentlig sted.

– Utenfor hans kontroll at de ikke blir drept

Under prosedyren la Randa ned en påstand om 12 års forvaring med en minstetid på åtte år.

Medaktor Kari Kirkhorn viste blant annet til en dom fra Høyesterett i fjor sommer der en mann ble dømt til elleve års forvaring for sju drapsforsøk etter skyting ved utestedet Blå i Oslo i juli 2017. Minstetiden ble satt til sju år og seks måneder.

Randa mener at 33-åringen ved å kjøre opp på fortauet holdt det som mest sannsynlig at menneskene vil dø dersom de blir truffet av ambulansen.

– Det er utenfor hans kontroll at de ikke blir nedkjørt og drept, sa Randa.

Tiltalte sier han ikke så de fornærmede

Moren til tvillingene sa tidligere i rettssaken at hun opplevde det som at ambulansen svingte opp på fortauet mot henne og barna. Hun kastet seg unna og forsøkte å trekke tvillingvogna vekk. Den ble likevel påkjørt, men babyene ble ikke alvorlig skadd. Også ekteparet kom seg unna.

Den tiltalte sa under sin forklaring i retten at han ikke så de fornærmede, og at han kun forsøkte å komme seg unna en politibil som han mente kom opp på siden av ambulansen.

Det mener aktor Randa at bevisene og vitneforklaringene taler imot.

– Det var ingen politibil som var oppe på siden av ham. Bilen som fulgte ham, hadde valgt å ta avstand, sa Randa.

Han viste også til forklaringen fra to politimenn som mener at mannen bevisst svingte ambulansen rett mot dem ved krysset Trøndergata-Hegermanns gate. De to måtte hoppe unna for å ikke bli truffet.

– Tilpasser sin forklaring

– Jeg mener at tiltalte tilpasser sin forklaring til bevisbildet, sa Randa, og viste til at mannen i avhør har sagt at han av fotgjengerne husker kvinnen med barnevogna best.

Tiltalte sa i sin forklaring i retten at dette kan ha vært et falsk minne, fordi han kort tid etter å ha blitt pågrepet hadde fått vite at han hadde kjørt på en barnevogn av sin advokat.

Randa viste også til at mannen har innrømmet å ha løyet i avhør og i samtale med sakkyndige, og at man ved det kan stille spørsmål rundt troverdigheten hans.

Aktor understreket at retten i denne saken kun trenger å ta stilling til om tiltalte kan ha tenkt det var mulig at fotgjengerne kunne dø hvis de ble påkjørt, for å dømme ham for drapsforsøk.

Mannen er dømt flere ganger tidligere, blant annet for grovt ran. 33-åringen, som aldri har hatt førerkort, har også tidligere har vært i en biljakt da han forsøkte å stikke av fra politiet med en bil full av narkotika. Det endte med at politiet beleiret leiligheten hans i flere timer før han til slutt overga seg.

I retten sa mannen at motivet bak kjøringen var at han skulle frakte 50 liter av det narkotiske stoffet GBL fra Furuset til en adresse på Torshov for å få slettet 50.000 kroner i narkotikagjeld.