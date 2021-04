Tor Kjærvik bisatt i Ullern kirke

NTB

Med familie, kolleger og venner til stede ble den kjente forsvarsadvokaten Tor Kjærvik torsdag stedt til hvile i Ullern kirke i Oslo.

En helstøpt forsvarer, en mann med kompasset i orden, en mann som evnet å se hele mennesket. Slik ble Tor Kjærvik beskrevet i minnetalene under bisettelsen.

Ifølge tidligere redaktør Harald Stanghelle gjorde Kjærvik seg bemerket som en lavmælt autoritet som gjorde stort inntrykk.

– Det var innsikten, roen og fagligheten som gjorde ham til en så viktig representant for forsvarerstanden, en av de viktigste i sin generasjon, sa Stanghelle.

Kjærvik ble skutt og drept i sitt hjem på Røa i Oslo om kvelden mandag 12. april. Dagen etter ble hans sønn fra et tidligere forhold varetektsfengslet og siktet for drap samt drapsforsøk på Kjærviks samboer.

Kisten til Advokat Tor Kjærvik i Ullern kirke der han bisettes torsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kjærvik hadde nylig fylt 70 år, med en lang yrkeskarriere som forvarer bak seg. Han var fremdeles i jobb som advokat, tilknyttet advokatfellesskapet Advokatene ved tinghuset i Oslo.

Kjærvik var kanskje mest kjent som forsvareren for Kristin Kirkemo under Orderud-saken, men var også forsvarer under Nokas-saken i Stavanger, Landås-saken i Bergen og i straffesaken om innsidehandel mot Rune Brynhildsen.

Tross alderen var han fremdeles svært aktiv og sto oppført som møtende forsvarer i flere berammede straffesaker i Oslo tingrett de neste månedene.

Kjærvik var ferdig utdannet jurist i 1978. Han ble politifullmektig ved Romerike politidistrikt og senere konstituert politimester før han gikk over i rollen som forvarer.

Kjærvik hadde også bakgrunn fra håndballidretten, der han som ung spilte på ungdomslandslaget.