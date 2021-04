Gyldendal forlag fjerner avsnitt i ny bok om Tom og Anne-Elisabeth Hagen

Lørenskog 20210427. Huset (nederst i midten) til drapssiktede Tom Hagen i Sloraveien 4 i Lørenskog. Den 28. april er det ett år siden Tom Hagen ble pågrepet av politiet og siktet for å ha drept ektefellen Anne-Elisabeth Hagen. Pågripelsen skjedde halvannet år etter at den 68 år gamle kvinnen forsvant fra hjemmet sitt. Foto: Heiko Junge / NTB

Etter at de tre barna til Tom Hagen har lest boken «Lørenskog-mysteriet: Forsvinningssaken som ryster Norge», krever de at detaljer fjernes, skriver VG.