Staten selger seg helt ut av Aker-selskaper

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at tiden var god for å selge seg ut av to Aker-selskap. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Staten solgte torsdag alle sine aksjer i Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind. – Tiden var god for et salg, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Staten får 563 millioner kroner for 33,1 millioner aksjer i Aker Carbon Capture og 215 millioner kroner for 33,1 millioner aksjer i Aker Offshore Wind. Staten eide henholdsvis 5,85 og 4,88 prosent av aksjene.

– Regjeringen har vært tydelig på at staten ikke er en langsiktig eier av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind. Aksjene har hatt en svært god verdiutvikling siden børsnoteringene i august 2020, og jeg anså nå at tiden var god for et salg, sier næringsministeren.

Selskapene ble skilt ut fra Aker Solutions i august i fjor.

Stortinget godkjente i desember i fjor en fullmakt for salg av selskapene.