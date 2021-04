1. mai skal feires, men uten arbeiderne i gatene

For andre år må arbeiderne samles digital for å markere 1. mai-dagen. Bildet er fra Youngstorget i Oslo i 2019 Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

For andre gang feires 1. mai uten markeringene med tog og røde faner i gatene rundt om i landet.

På samme måte som i fjor blir det i stedet en digital sending fra den tradisjonelle markeringen.

I fellesprogrammet på lørdag er det lagt opp til at folk får oppleve alle de vante punktene: Det blir flaggheising og sang. Hovedappellene, som er ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Ap-leder Jonas Gahr Støre, sendes digitalt fra et annet sted enn Youngstorget i Oslo.

I tillegg blir det innlegg med AUF-leder Astrid Hoem om økte forskjeller og ekstremisme. I år skal det markeres at det er ti år siden terrorangrepet mot Utøya og regjeringskvartalet. Det blir også appeller fra tidligere LO-leder Yngve Hågensen, SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Den delen av programmet som er nasjonal, varer fra klokken 11 til 13.

Alle i toget blir telt

Over hele landet er det også lokale, digitale 1. mai-arrangementer med tog, sang og nedlegging av kranser og markeringer ved minnesmerker. Via nettet kan man allerede fra fredag velge hvilket tog man vil gå i, hvor i landet man vil gå og hvilken parole man vil følge. Og så gjelder det å følge med, for klokken 17 på lørdag blir alle deltakere i det digitale toget telt.

– 1. mai er jo en festdag hvor vi samles og går i tog og markerer arbeiderbevegelsens politikk. Nå er det andre år på rad hvor vi ikke kan gjøre det. Det er trist, men da er denne sendingen en mulighet for folk å markere dagen på sitt vis. Vi håper flest mulig vil samle seg der de er, og feire denne dagen sammen med oss, sier LO-lederen Følsvik.

Uten jobb

Det siste drøye året med covid-19 og strenge smitterestriksjoner har preget befolkningen og arbeidslivet sterkt. Mange av LOs medlemmer og ansatte knyttet til andre hovedorganisasjoner har opplevd å miste jobben.

– 1. mai er like viktig i år som tidligere. Denne dagen er en dag for solidaritet og omtanke for de over 200.000 permitterte og ledige. Det skaper store utfordringer for dem og familiene deres, og for oss som samfunn. Denne krisen er ikke over før alle er tilbake på jobb igjen, sier LO-lederen, som uventet måtte overta denne våren.

Den tidligere LO-lederen Hans-Christian Gabrielsens døde brått i mars. Da mistet nesten 1 millioner medlemmer mannen som hadde ledet landsorganisasjonen siden 2017.

Partiledere

I tillegg til 1. mai-programmet i regi av LO har noen av partilederne også egne programmer denne dagen.

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre deltar digitalt flere steder i landet, blant annet sammen med fylkeslagene Innlandet og Sogn og Fjordane. I tillegg er det en markering ved regjeringskvartalet og på flere arbeidsplasser i Oslo og omegn.

SVs leder Audun Lysbakken markerer også dagen i samarbeid med LO. I tillegg har SV lørdag også sin egen felles frokost – den også digital – før de store arrangementene med felles appeller og tog starter.