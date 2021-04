FHI: Smitten synker stadig i Oslo og Viken

Nesten 45 prosent av alle over 45 år har nå mottatt minst én vaksinedose. Foto: Berit Roald / NTB

Coronasmitten er fortsatt fallende, og det skyldes i stor grad nedgang i Oslo og Viken. I disse to fylkene falt smitten 19 prosent forrige uke.

Til sammen er det foreløpig meldt om 3.200 smittede i forrige uke. Det er en nedgang på 51 prosent siden smittetoppen i midten av mars, ifølge ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet.

– Smittespredningen er fortsatt lav eller synkende i det meste av landet, men lokale utbrudd har ført til en økning i meldte tilfeller, blant annet i Agder og Møre og Romsdal, skriver FHI.

Folk testet seg omtrent like mye i forrige uke som uken i forveien, og andelen som testet positivt lå marginalt ned.

Seks av ti smittede på Østlandet

Det er utviklingen i Oslo og Viken som drar tallene i riktig retning. Smittetallene falt med 19 prosent forrige uke. Det er likevel her smitten er høyest, og fylkene hadde seks av ti smittede her i landet forrige uke.

I områder hvor forekomsten har vært høy over tid, som i Oslo og ellers på Østlandet, vil det være behov for vedvarende sterk innsats – også gjennom en fase med gjenåpning, påpeker FHI.

Det gjennomsnittlige R-tallet i perioden fra 25. mars var 0,81. Det vil si at hundre smittede vil smitte 81 nye og smitten synker. Det er imidlertid store variasjoner mellom fylkene.

Med utgangspunkt i en modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser, har FHI beregnet at R-tallet forrige uke lå på 0,7.

Engelsk variant dominerer

Den engelske virusvarianten har fullstendig tatt over i store deler av landet, blant annet i Agder, Trøndelag, Oslo og Vestland. Den sørafrikanske varianten står fortsatt bare for 1 prosent av smittetilfellene. De fleste av disse stammer fra utbrudd i Nordland, men det er også tilfeller fra Viken, Rogaland og Oslo.

Når det gjelder den indiske virusvarianten, er det fra tidligere bekreftet ett importtilfelle til Vestland. I tillegg er det meldt om ett mulig tilfelle i Møre og Romsdal tidligere i april.

Smittefritt mange steder

De fleste av landets kommuner har ingen eller svært få smittetilfeller, melder FHI, som samtidig understreker at det er nødvendig med årvåkenhet og rask reaksjon ved tegn på utbrudd.

FHI påpeker at vaksinetempoet nå tar seg opp. Nesten 45 prosent av alle over 45 år har nå fått minst én dose.

– I april har vi satt omtrent dobbelt så mange vaksinedoser som i mars, sa avdelingsdirektør Line Vold på regjeringens pressekonferanse onsdag.

For de eldste er programmet kommet svært langt. Over 91 prosent av gruppen 85 og eldre er vaksinert med minst én dose, og andelen er 95 prosent for gruppen 75–84.

Det gjenspeiles i antall nye smittetilfeller, som var stabilt lavt for eldre på 80-pluss forrige uke. Samtidig gikk antall meldte tilfeller opp for barn i alderen 6–12 år.

Innvandrere fortsatt overrepresentert

Fremdeles viser tallene at innvandrerbefolkningen er hardt rammet. I forrige uke utgjorde personer født utenfor Norge 35 prosent av alle meldte tilfeller og halvparten av alle som ble så syke at de må legges inn på sykehus. Samtidig var det en tydelig nedgang i nye innleggelser forrige uke.

I enkelte grupper er andelen som tester positivt fortsatt høy, blant annet personer født i Syria, Pakistan, Irak, Afghanistan og Eritrea.