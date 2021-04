Anne-Elisabeth Hagens forsvinning: Nye opplysninger om politiets egne teorier om ektemannen Tom Hagens rolle i ny bok

Drapssiktede Tom Hagen fotografert på vei fra sin arbeidsplass på Lørenskog tidligere denne uken. Den 28. april er det ett år siden Tom Hagen ble pågrepet av politiet og siktet for å ha drept ektefellen Anne-Elisabeth Hagen. Pågripelsen skjedde halvannet år etter at den 68 år gamle kvinnen forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien 4. Foto: Cornelius Poppe / NTB

30 måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant er det fortsatt ingen som kan bekrefte hva som har skjedd med henne eller hvor hun er. Politiets hovedteori er at den savnede kvinnen er drept.

I tiden som har gått etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018, har politiet jobbet etter ulike spor og teorier.

Store ressurser er satt inn i det enorme etterforskningsmaterialet. Flere titalls etterforskere jobber fortsatt med saken. Politiet sier at de nærmer seg et svar på hva som har skjedd og hvem som kan stilles ansvarlig.

I en ny bok skrevet av TV 2-journalistene Magnus Braaten og Kenneth Fossheim går forfatterne nærmere inn på hvilken rolle politiet mener ektemannen Tom Hagen kan ha hatt før, under og etter forsvinningen.

Vasking, rydding og rigging av åstedet

28. april 2020 ble han pågrepet av politiet og siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone. Dagen etter ble han varetektsfengslet i fire uker. 7. mai 2020 ble Tom Hagen løslatt etter at Høyesterett forkastet politiets anke.

I boken «Lørenskog-mysteriet» kommer det fram at politiet mente det var grunn til å tro at Tom Hagen hadde vært med på å vaske, rydde og rigge åstedet etter at han kom hjem fra jobb rundt klokka 13.30 den dagen ektefellen forsvant.

I forbindelse med en begjæring om ransaking av Hagens hytter sommeren 2020, kom det fram at politiet skal ha ment at det var mest sannsynlig at Hagen hadde en rolle som bestiller av drapet på kona, heter det i boken.

– Etter min mening er det ikke et fnugg av bevis

Politiet mente det var sannsynlig at en eller flere medhjelpere kan ha kidnappet Anne-Elisabeth Hagen på oppdrag fra Tom Hagen da han befant seg på jobb på Futurum Næringspark i Lørenskog. Dermed hadde han alibi for tidspunktet da kona forsvant fra parets bolig ikke langt unna sin egen arbeidsplass.

Tom Hagen (70) har en netto formue på to milliarder kroner. Han har vært på Kapitals liste over Norges 400 rikeste siden 1990-tallet og er nå på 169. plass. Hagen har tjent stort på eiendomsutvikling. Han er dessuten styreleder i en rekke børsnoterte selskap.

– Etter min mening er det ikke et fnugg av bevis i sakens dokumenter for at Tom Hagen har utført medvirkningshandlinger som vasking, rydding eller rigging av åstedet, sier Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, til TV 2.

«Det finnes ingen andre alternativer»

«Dersom Tom Hagen er skyldig, fører han alle bak lyset. Dersom han ikke er skyldig, har 71-åringen både mistet kona si, og urettmessig blitt uthengt som drapsmann. Det finnes ingen andre alternativer,» står det i Gyldendals omtale av boka.

Ifølge politiets opplysninger forsvant Anne-Elisabeth Hagen (68) fra sitt hjem en gang mellom klokka 9.15 og 9.48 onsdag 31. oktober 2018. Deretter slutter alle spor.



Politiet har fortsatt høyt trykk på etterforskningen og er tilbakeholden med å gi ut ny informasjon om en av norgeshistoriens mest omtalte krimsaker.

Et krav om å betale nesten 100 millioner kroner i kryptovaluta, formidlet ved et trusselbrev som lå igjen på en rød stol inne i eneboligen, er blant de viktigste sporene politiet nå jobber etter.

– Livet har lært meg at rettferdigheten seirer til slutt

Anne-Elisabeth Hagen har vært sporløst forsvunnet etter at hun forsvant 31. oktober 2018. Les mer Lukk

I et intervju med NRK publisert 31. oktober 2020, nøyaktig to år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, fortalte Tom Hagen (70) om sine tanker rundt forsvinningen.

– Det har vært to vanskelige år. Det blir veldig mye tomhet etter et menneske du har bodd sammen med i 50 år. Livet har lært meg at rettferdigheten seirer til slutt. Men det kan ta litt tid, sa Tom Hagen.

Han nektet samtidig for å ha hatt noen rolle i forsvinningen.

– Nei. Det har jeg ikke hatt, svarte Hagen på direkte spørsmål.

Fant separasjonspapirer i eneboligen



Politiets etterforskere skal ha funnet ut at Anne-Elisabeth Hagen hadde foretatt internettsøk om skilsmisse på datamaskinen sin, og inne i boligen ble det funnet separasjonspapirer.

Tom Hagen sier han var uvitende om disse dokumentene, og avviser samtidig at ekteskapsproblemer skal ha vært et mulig motiv.

Tom Hagen kan forbli drapssiktet resten av sitt liv dersom politiet ikke avslutter etterforskningen, men ifølge menneskerettskonvensjonen anses han som uskyldig inntil det motsatte er bevist.

