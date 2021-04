Færre veggedyr i norske hjem under koronaåret

NTB

Det ble registrert langt færre veggedyr i Norge i fjor, viser tall fra FHI. Årsaken kan ha en sammenheng med reiserestriksjonene under koronapandemien.

FHIs årlige statistikk over skadedyr viser en nedgang på 34 prosent av de blodsugende veggedyrene, skriver Aftenposten.

Folkehelseinstituttet (FHI) mener årsaken trolig har en sammenheng med koronapandemien.

– Veggedyr spres ofte med bagasje, og vi tror at mindre reiseaktivitet under pandemien kan være en årsak til den kraftige nedgangen vi ser, sier seniorforsker Bjørn Arne Rukke ved FHIs seksjon for skadedyrkontroll.

Statistikken for 2020 viser også en nedgang i flere av de elleve artene som er med, men ikke alle.

Brun pelsbille og stripet borebille så derimot ut til å trives i pandemiåret, mens tallene for andre arter har holdt seg stabile – som for eksempel skjeggkre.