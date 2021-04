Statsministeren rykker ut med støtte til AUF-leder som fortalte om hets

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er motbydelig å kalle politiske meningsmotstandere for landssvikere. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) sier at historien til AUF-eren Astrid Hoem om hets gjør inntrykk. – Motbydelig, sier hun om at AUF-ere stemples som landssvikere.

En ny undersøkelse fra Medietilsynet viser at det er flest unge som opplever hatefulle ytringer. AUF-leder Hoem (26) sier til NRK at hun ikke lenger leser kommentar eller orker å lese meldinger fra fremmede.

– Jeg har ikke opplevd de aller verste drapstruslene. Det er ofte kommentarer på utseendet eller at noen er uenig i det man har sagt, og mener at man ikke burde få lov til å si det. At man er landssviker er noe en ofte ser i kommentarfeltene. Det er mye hat mot AUF, sier Hoem til NRK.

Medietilsynets undersøkelse viser at 20 prosent i aldersgruppen 16 til 24 år har opplevd netthets. 13 prosent oppgir å ha fått hatefulle ytringer, noe som er den vanligste formen for netthets, ifølge undersøkelsen.

– Ingen skal måtte oppleve dette

Statsminister Erna Solberg rykker nå ut med støtte til AUF-lederen i en skriftlig uttalelse sendt til NTB.

– Historien til Astrid Hoem i AUF gjør inntrykk. Selvsagt er ingen i AUF landssvikere. Det er en motbydelig merkelapp å sette på noen. Ingen skal måtte oppleve hets og sjikane på grunn av sitt politiske ståsted, sier Solberg.

AUF-lederen sier også at hetsen blant annet fører til at hun går glipp av meldinger fra folk som vil diskutere på en skikkelig måte, ettersom hun ikke orker å åpne meldingene.

– Det er blitt en hardere og mer uforsonlig tone i sosiale medier. Mange opplever at de ikke kan delta i samfunnsdebatten fordi hetsen, sjikanen og utfordringene er blitt flere og større. Det svekker ytringsfriheten og demokratiet vårt, slår Solberg fast.

– Vi kan ikke akseptere at ytringer skal stilne fordi vi ikke kan oppføre oss på nettet, sier statsministeren.

Russepresident Sara Landaas ved Bodin videregående skole har også stått fram i NRK og fortalt om hetsen hun fikk etter å ha foreslått at russen skulle prioriteres i vaksinekøen.

– Når folk skrev at de ønsket meg død var det litt ekkelt. Da ville jeg bare være hjemme, sier hun.

– Fellesskapet taper

– Dessverre er det mange som har lignende historier, og derfor har det vært viktig for regjeringen å ta tak i dette. Vi har i mange år jobbet målbevisst for å motvirke rasisme og hatkriminalitet, og vi har blant annet lagt fram en strategi mot hatefylle ytringer, sier Solberg.

Statsministeren ber folk fortsette å bry seg, og sier at om vi slutter å gjøre det vil fellesskapet stå igjen som taperen.

– Vi må kjempe for demokrati, frihet, åpenhet og toleranse hver eneste dag og på alle arenaer i samfunnet, sier Solberg.