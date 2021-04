NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 28. april.

524 nye smittetilfeller registrert i Norge

Det er registrert 524 nye tilfeller av koronasmitte i Norge det siste døgnet. Snittet for de siste sju dagene er nå 477 smittetilfeller, noe som er en stigende trend sammenlignet med tilsvarende snitt for sju dager siden, som lå på 476.

– Dersom man sammenligner ukegjennomsnittet for de to siste ukene, er det tegn til en utflating av de nasjonale smittetallene, og ikke lenger en nedgang, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Han mener en forklaring på økningen kan være at det er rapportert inn høye smittetall i blant annet Kristiansand, Halden, Lørenskog og Skien det siste døgnet.

To uker med under 200 smittede i Oslo

I Oslo er det registrert 148 nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er 22 over snittet de siste sju dagene, men 31 færre enn samme dag forrige uke. I 14 dager på rad har det vært under 200 smittetilfeller i Oslo.

– Oslo har også en stabil smittesituasjon, ser det ut til, selv som det har flatet en del ut også der, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB ved midnatt natt til i dag.

Somalias president åpner for valg

Somalias president Mohamed Abdullahi Mohamed, også kjent ved kallenavnet Farmajo, gir etter for press og dropper forsøket på å forlenge sin periode med to år. I en tale i natt sa han at han på lørdag skal be nasjonalforsamlingen om tilslutning til å holde valg.

De siste dagene har det vært sammenstøt mellom styrker lojale overfor presidenten og opposisjonen i hovedstaden, noe som har ført til at livredde innbyggere har pakket eiendelene sine og begynt å dra fra byen.

200.000 koronadøde i India

India har passert 200.000 koronarelaterte dødsfall siden pandemiens utbrudd, bekreftet embetsmenn overfor BBC i natt.

Ifølge nettstedet Worldometers, som fører kontinuerlig statistikk over koronarelaterte dødsfall og smittetilfeller verden rundt, er det registrert totalt 201.165 koronarelaterte dødsfall i landet. Det tilsvarer 14,5 døde per 100.000 innbyggere.

Kraftig brann i Mysen

Det brøt ut en kraftig brann på området til Indre Østfold gjenvinning i Mysen i natt. Politiet ba beboere i området lukke vinduene. En bygning brant ned, og det tok fyr i en søppelhaug, men det er ikke kommet meldinger om personskader i brannen.

Jordskjelv i India

Et jordskjelv med styrke 6 rammet delstaten Assam nordøst i India litt etter klokken 4 norsk tid i natt.

Skjelvets dybde var 29 kilometer under bakken. Bygninger ristet og det oppsto sprekker i mange vegger på bygninger, forteller innbyggere i delstatshovedstaden 150 kilometer lenger sør. Det var ingen umiddelbare meldinger om skadde eller omkomne.