Pasientombudet kritisk til private teststasjoners bruk av ufaglærte

Om du møter faglært helsepersonell når du skal teste deg for korona, avhenger av om du er på en offentlig eller privat teststasjon. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Halvparten av dem som utfører koronatester for private Dr. Dropin i Oslo har ikke helsefaglig bakgrunn. Pasientombudet er kritisk.

Dr. Dropin har så langt fakturert kommunen 22,3 millioner kroner for koronatester. Under halvparten av personalet der er faglærte, og selskapet bekrefter at det heller ikke alltid er helsepersonell til stede når tester utføres.

På de offentlige teststasjonene er det alltid helsepersonell til stede.

– Som pasient har man en forventning om at det er de samme kriteriene som gjelder enten det er offentlig eller privat. Spesielt siden det er tjenester som kjøpes av Oslo kommune. Vi er i en vanskelig situasjon, og det er ikke unaturlig at pasienter som testes har vanskelige spørsmål som krever at helsepersonell er til stede, sier pasient- og brukerombud i Oslo Anne-Lise Kristensen til DN.