Politiet: Stadig nærmere et svar i Lørenskog-saken

Den 31. oktober 2018 ble Anne-Elisabeth Hagen borte fra hjemmet sitt på Lørenskog. politiet mener fremdeles at ektemannen Tom Hagen står bak.

Onsdag er det ett år siden milliardær Tom Hagen ble siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen. Politiet mener de nærmer seg et svar.

Etter at Hagen ble løslatt etter elleve dager i varetekt i fjor vår, har ikke politiet begjært ham fengslet flere ganger.

Lagmannsretten konkluderte ulikt med Nedre Romerikes tingrett og ga ikke politiet medhold i argumentet om at det var skjellig grunn til å mistenke 70-åringen for drap eller medvirkning til drap på ektefellen.

I ettertid har ikke politiet frafalt siktelsen, men mener fortsatt han kan mistenkes. Hagens forsvarer har uttalt at de har tillit til at politiet før eller siden kommer til å sjekke ham ut av saken.

– Saken opplyses fortløpende gjennom en lang rekke omfattende og tidkrevende etterforskningsskritt. Politiet er av den oppfatning at den etterforskning som pågår, stadig bringer oss nærmere målet om å finne svar på hva som har hendt med Anne-Elisabeth Hagen, og hvem som kan stilles til ansvar for hennes forsvinning, sier påtaleansvarlig Gjermund Hanssen til NTB.

– Tom Hagen er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap. Utover det ønsker vi ikke å kommentere mistankegrunnlaget fortløpende i mediene, sier Hanssen videre.

To og et halvt år etter at Anne-Elisabeth Hagen ble borte fra boligen i Sloraveien i Lørenskog, etterforsker politiet fremdeles saken med stor styrke.

En rekke politietterforskere jobber med å sjekke ut alle tips og lete etter nye innfallsvinkler for å se på den underlige forsvinningssaken der den 68 år gamle kvinnen ble borte om formiddagen den 31. oktober 2018.

Huset til drapssiktede Tom Hagen i Sloraveien 4 i Lørenskog. Den 28. april er det ett år siden Tom Hagen ble pågrepet av politiet og siktet for å ha drept ektefellen Anne-Elisabeth Hagen. Pågripelsen skjedde halvannet år etter at den 68 år gamle kvinnen forsvant fra hjemmet sitt.

Et krav om å betale nesten 100 millioner kroner i kryptovaluta, formildet ved et trusselbrev som lå igjen inne i huset, er blant de viktigste sporene i saken.

Tom Hagen har gitt ett intervju til NRK etter at hun ble borte, men vil ikke gi flere, opplyser hans forsvarer, advokat Svein Holden, til NTB.

– Han ønsker ikke bli intervjuet av mediene, sier Holden.

Onsdag er det ett år siden politiet pågrep og siktet Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som ble borte 31. oktober 2018.

Hagen har selv forklart siktelsen og pågripelsen som et sjokk, og at det var vondt. Etter at han ble løslatt, har han ikke villet la seg avhøre flere ganger.

– Politiet respekter siktedes valg om ikke å forklare seg ytterligere i saken, sier politiet.

I Norge har drap ingen foreldelse, så Hagen kan forbli drapssiktet resten av sitt liv dersom politiet ikke avslutter etterforskningen.

Hagen skal etter menneskerettskonvensjonen anses uskyldig inntil det motsatte er bevist, men politiet mener etter ett år fremdeles at de har skjellig grunn til å mistenke ham for drap eller medvirkning til drap.

I fjor sommer sa Nedre Romerike tingrett seg nok en gang enig i politiets oppfatning da den ga etterforskerne medhold i ønsket om å beslaglegge Hagens hus. Hagen anket ikke avgjørelsen.