Nkom oppdaget ulovlig GPS-jammer i bil i Trondheim

NTB

Tidligere i vår avdekket Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) en ulovlig GPS-jammer i en bil i Trondheim. Føreren har nylig fått bot for bruk av utstyret.

Saken ble straffeforfulgt av politiet, og føreren fikk en bot på 6.000 kroner, opplyser Nkom i en pressemelding.

Avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nkom minner om at bruk og omsetning av jammere er ulovlig i Norge. Jamming forstyrrer frekvenser og kan ramme for eksempel GPS, Galileo og mobiltelefoni.

Bruken av jammeren i Trondheim ble oppdaget av et av Nkoms automatiske tilsyn med frekvenser til navigasjonssystemer via fjernstyrte målestasjoner. Den ble også oppdaget på et system driftet av Sintef, før en av Nkoms målebiler fant bilen og kontaktet politiet.

– GPS-jammeren som ble oppdaget i Trondheim, var plugget inn i 12V-uttaket i en bil. Da bilen med den ulovlige jammeren ble funnet av Nkom, var den plassert om lag 650 meter unna en base for luftambulansen, forteller Heimdal, som mener at jammeren kunne skapt større problemer for GPS-utstyret om bord i et av basens ambulansehelikoptre.