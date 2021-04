NVE: Stort sett udramatiske utsikter for årets vårflom

I 2018 gikk Glomma over sine bredder under flommen i mai. Her er står deler av Frognerstrand Camping ved Årnes under vann. Les mer Lukk

NTB

Beregninger fra NVE viser at det stort sett er normal sannsynlighet for stor vårflom. Været blir avgjørende for hvor stor flommen blir.