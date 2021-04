Flere nordmenn fulgte med på nyheter i pandemiåret 2020

NTB

Flere leste nyheter på nett og i sosiale medier i fjor, mens andelen som så nyheter på lineær-TV og hørte på radio, var stabil. Årsaken er trolig coronalivet.

– Folk blir mer opptatt av nyheter når det skjer store ting i verden. Samtidig holder folk også fast ved sine medievaner over tid, sier statistikkansvarlig Emma Schiro for Norsk mediebarometer.

Tirsdag la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram tall over nordmenns mediebruk i fjor. Hovedfunnet er at flere fulgte med på nyheter i coronaåret 2020. I tillegg flatet den bratte nedgangen ut i titting på lineær-TV.

Flere så direktesendte TV-nyheter

I fjor var det 48 prosent av befolkningen som så på lineær-TV, samme andel som året før. Andelen som så direktesendte nyheter på TV en gjennomsnittsdag i fjor, økte fra 53 prosent i 2019 til 62 prosent i 2020.

– Her ser vi en tydelig sammenheng med coronapandemien. I årets første kvartal, hvor målingen i hovedsak skjedde før Norge stengte ned, fortsatte nedgangen slik den har gjort i flere år for lineær-TV. I de tre påfølgende kvartalene flatet dette ut. Altså var det ikke flere som droppet lineær-TV utover året, sier Schiro.

Utflating var det også i lyttingen på radionyheter. Oppslutningen har falt de siste årene, men i 2020 var det en liten økning.

Økt nyhetslesing på nett

Nedgangen i andelen som leser papiravis fortsatte i fjor. Det var 24 prosent av befolkningen som leste en papiravis en gjennomsnittsdag, som er en nedgang på 3 prosentpoeng fra året før.

Men flere leste nyheter på nett, og andelen som har hatt tilgang til betalt nettavisabonnement økte til fra 26 til 29 prosent. Totalt var den samlede andelen som enten leser aviser på papir eller nett en gjennomsnittsdag 77 prosent. Det er en oppgang på 4 prosentpoeng.

Blant dem som bruker internett, finner og leser 44 prosent nyheter i sosiale medier. Blant unge i alderen 16 til 19 år er andelen høyest, hele 69 prosent unge finner nyhetene de leser via sosiale medier.

Snapchat er det sosiale mediet der flest under 20 år finner nyheter, mens Facebook er mest populært for dem over 20 år.