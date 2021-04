Dette er Oslo-næringens krav til Raymond Johansen

Utestedene i Oslo har vært rammet av skjenkestopp siden 10. november. Her The Broker på Majorstuen. Foto: Jil Yngland / NTB

NTB

Bransjeorganisasjonen Virke forventer at Raymond Johansen kommer med en plan for gjenåpningen av hovedstaden. De får støtte fra Oslo-bedrifter.

Det er ventet at Oslo-byrådet kun vil legge fram moderate lettelser som blir innført denne uken. Oslo har vært delvis nedstengt i et drøyt halvår.

Men Virke opplyser til NTB at organisasjonen har store forventninger til at det vil komme en plan for gjenåpningen. Organisasjonen skal onsdag i møter med byrådet om dette.

– Butikker, serveringssteder og treningssentre er klare til å åpne opp under strenge smitteverntiltak, men trenger å vite hva de skal forholde seg til, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Oslo har det siste døgnet registrert 141 nye smittetilfeller, noe som er det 13. døgnet på rad med under 200 smittetilfeller.

To hovedkrav

Virke har to hovedkrav: Uteservering bør det åpnes opp for snarlig, og butikkene trenger en tydelig avklaring på når de kan åpne.

– De strenge tiltakene i Oslo gir utilsiktede konsekvenser, som store ansamlinger i parker. Uteservering med godt regulerte smittevernrutiner bør gi minst like godt smittevern som det å samles i grupper i parker, sier Kristensen.

– Vi forventer at det kommer en tydelig avklaring på når butikkene kan åpne. Heller strengt enn stengt, mener vi. Dette handler om å redde arbeidsplasser i en by med en allerede veldig høy ledighet, sier Virke-sjefen.

Johansen: Kan gradvis gjenåpne

De forventningene gjenspeiles også ute i bransjene. Til Aftenposten har byrådsleder Johansen sagt at det er vanskelig å gi næringen klare planer for en gjenåpning, ettersom pandemien er uforutsigbar.

– Så lenge smittetallene fortsetter å synke, antallet innlagte ikke er for høyt og andelen vaksinerte stiger, mener vi at det nå er forsvarlig å starte en gradvis og kontrollert gjenåpning, sa Johansen til Aftenposten.

Olav Thon Gruppens visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud sier butikkbransjen er i krise.

– Vi håper at vi får beskjed om at vi får åpne igjen. Nå er smittetallene så lave, og detaljhandelsnæringen har lidd nok. Vi mener at tiltakene ikke står i forhold til de negative effektene vi har nå. Det er fullstendig krise, og den ene butikken etter den andre går konkurs, sier han til Avisa Oslo.

Oslo tørrlagt i 197 dager

Utelivsgründeren Geir Oterhals ber om gjenåpning av utelivet, og sier til NRK at han mener byråder fører politikk på bekostning av en bransje med brukket rygg.

Sist gang utestedene i Oslo kunne skjenke alkohol var 10. november. Det er 197 dager, eller 6 måneder og 14 dager, siden.

– Vi får ingen signaler. Det er umulig å forholde seg til. Vi krever en umiddelbar gjenåpning, og en god plan for det, sier Oterhals til NRK.