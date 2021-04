Krykkje-bestanden mer enn halvert på 30 år

NTB

Bestanden av sjøfuglen krykkje er mer enn halvert på 30 år. Sjøfuglen har nå status som sterkt truet på den norske rødlista.

Klassekampen skriver at bestanden av fuglen i måkefamilien er redusert med 60 til 80 prosent langs kysten av Norge. Sjøfuglen trekker mot land og lager fuglefjell i gamle hus.

Det er både et tegn på at den er truet ved at mattilgangen til sjøs er dårlig, men også en mulig redning for fuglen, sier Signe Christensen-Dalsgaard ved Norsk institutt for naturforskning.

– Det at krykkja oppsøker mennesker og etablerer seg i urbane strøk, kan være med på å redde hele bestanden. Vår forskning viser at disse byfuglene klarer seg bedre enn i de tradisjonelle krykkjekoloniene, sier hun.

Det jobbes nå med å sette opp et fuglehotell på Røros, og forskeren ber folk ta vare på krykkja der den måtte slå seg ned.

– Det er ikke krykkje som er aggressiv og stuper ned etter ditt pølsebrød. Slikt er det stormåse og fiskemåke som gjør, sier Nina-forskeren.