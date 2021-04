Professor: Ålesund-utbruddet er et varsku om faren ved gjenåpning

Ålesund, her ved Brosundet, opplever et smitteutbrudd for tiden. Foto: Paul Kleiven / NTB Les mer Lukk

NTB

Etter én helg med åpne ølkraner opplevde Ålesund et utbrudd som førte til ny nedstenging. Et varsku, mener professor ved Institutt for samfunnsmedisin.