Norge trolig sikret ytterliggere leveranser av coronavaksinen til Pfizer

Over to år vil trolig Norge kunne motta 21 millioner doser av coronavaksinen til Pfizer/Biontech.

Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter overfor ABC Nyheter at Norge trolig er sikret ytterliggere leveranser av coronavaksinen til Pfizer/Biontech.

– Norge inngår i alle avtalene som EU forhandler om coronavaksiner, og vår befolkningsjusterte andel er omtrent 1,12 prosent. Norges andel vil dermed kunne utgjøre over 21 millioner doser over to år, forteller statssekretær Saliba Andreas Korkunc til ABC Nyheter.

Fredag ble det kjent at EU-kommisjonen har inngått avtale med Biontech og Pfizer om levering av ytterligere 1,8 milliarder vaksinedoser.

Tidligere har EU-kommisjonen inngått to kontrakter med de to selskapene som omfatter 600 millioner doser.

1.217.295 personer er vaksinert med første dose av coronavaksinen i Norge, viser statistikken til Folkehelseinstituttet (FHI) mandag. 308.426 personer har fått andre dose.

Fra mai til august får Norge totalt et sted mellom 4,7 og 5,3 millioner doser av vaksinen fra Pfizer/Biontech. Bare i løpet av neste måned ventes 1,1 millioner doser.

– Hvis vi bare tar hensyn til Moderna og Pfizer, regner vi med at den siste gruppen 18–45 vil få tilbud om første dose innen august måned, sa smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG sist uke.