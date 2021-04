«Farmen»-par skal bli foreldre: – Etter tre forsøk og tre uttak satt gullegget

I beste sendetid forlovet «Farmen»-deltagerne Tonje Frøystad Garvik (31) og Lene Sleperud (31) seg på direkten. To år senere røper de at de venter barn sammen.

– Vi bestemte oss tidlig for å gå for IVF-behandling, og trodde veien fram til vi så to streker på graviditetstesten skulle bli kjapp og enkel, men vi fant etter hvert ut at det ikke var så lett å planlegge en graviditet, forteller paret på Instagram.

«Sprøyter, tabletter, legebesøk og sykluser»

I det åpenhjertige innlegget forteller de om en ny hverdag bestående av sprøyter, tabletter, legebesøk, sykluser og gynekologiske undersøkelser.

Det var Se og Hør som først omtalte saken.

Under Gullruten-showet i 2019 spurte Tonje Frøystad Garvik: – Nå har vi faktisk hytte og leilighet, så tenkte å spørre deg: Vil du gifte deg med meg?

Det gikk ikke mange sekundene før kjæresten Lene Sleperud reiste seg fra benkeradene og bekreftet at: Ja, det ville hun mer enn gjerne.

– Etter 3 forsøk og 3 uttak satt gullegget

Paret innrømmer at det har vært en tøff tid med mange opp- og nedturer før de til slutt lyktes.

– Det var søren ikke lett å holde motivasjonen oppe hele tiden og ofte føltes det hele håpløst, forteller Lene Sleperud.

Men 31-åringene nektet å gi opp ønsket om å bli foreldre. Så kom endelig beskjeden de hadde ventet på så lenge.

– Etter 3 forsøk og 3 uttak satt gullegget, og nå sitter vi her med en enorm lykkefølelse og venter på den lille som kommer i oktober, forteller de overlykkelig på Instagram.