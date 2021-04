Sju nye registrerte coronasmittede i Drammen

NTB

Sju personer i Drammen kommune har fått påvist coronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Smitteveien er kjent for alle sju, opplyser kommunen.

– De to siste dagene er det påvist en god del færre tilfeller enn det vi hadde inn mot helgen. Vi kan selvfølgelig håpe at smittetallene går litt ned igjen, men vi antar i første omgang at de lave smittetallene har sammenheng med at det har vært helg, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 207 nye smittetilfeller.

Drammen kommune er stadig omfattet av de regionale tiltakene regjeringen har iverksatt for å begrense spredningen av coronasmitte. Tiltakene ligger på det nest høyeste nivået.

Formannskapet i kommunen skal tirsdag ta stilling til om det skal innføres tiltak lokalt utover de regionale tiltakene som gjelder.