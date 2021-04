Mangel på utenlandsk arbeidskraft skaper problemer for hotellene

NTB

Flere hoteller gjør seg i disse dager klare til å åpne opp, men coronastengte grenser gjør at de mangler arbeidskraft.

– Vi har flere arbeidsledere og ansatte som har vært her i mange år. De er vanskelige å erstatte, sier hotelldirektør Ingrid Prestegard ved Brakanes Hotell i Ulvik til NRK.

Ved Fjordtind Hotels i Hardanger mangler de til sammen 40 arbeidere, 15 av disse fra utlandet.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv har et forslag til løsning.

– Først får vi nøkkelpersonell, så bruker vi nordmenn mens vi venter på de faste utlendingene våre. Så får vi utenlandske medarbeidere inn så fort vaksinesertifikatet starter å fungere, foreslår hun.

Devold gleder seg uansett over at regjeringen har utvidet innreiseordningen , som gjør det mulig for personell med spesialkompetanse å komme til Norge. For reiselivsnæringen kan det bety kokker, kjøkkensjefer og guider med spesiell kompetanse.