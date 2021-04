Ny smitteoppblomstring i Ålesund – varsler nye tiltak

NTB

Ålesund kommune holder krisemøte mandag morgen. Ordføreren regner med at det blir innført nye strenge tiltak etter smitteoppblomstring.

Kommunen meldte om 14 nye smittetilfeller søndag. Derfor framskyndes et møte i kommunen hvor nye tiltak skal vurderes, melder Sunnmørsposten.

– Det er en veldig alvorlig situasjon. Vi er i kontakt med Folkehelseinstituttet og har framskyndet krisemøtet til tidlig mandag morgen, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) til avisen.

Klokka 9 skal kommuneledelsen ha møte med statsforvalteren, får NTB opplyst.

Aurdal sier at hun regner med at det blir innført tiltak som skjenkestopp og munnbindpåbud, og at situasjonen er minst like alvorlig som den var før påsken, da Ålesund ble nedstengt. Hun kaller det en tredje bølge.

Siden torsdag har over 40 personer testet positivt for corona i Ålesund. Flesteparten av disse er relatert til besøk i restaurantene Anno og Toldboden.

I tillegg har en ansatt ved Dråpe Kaffehus fått påvist smitte, og kommunen ber nå alle som har vært innom, om å være oppmerksomme på symptomer.