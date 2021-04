Ni av ti hytter solgt over prisantydningen

Det er gode tider i hyttemarkedet for tiden. Her en hytte i Kragerø skjærgård. Foto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Ni av ti fritidsboliger som er blitt solgt i år har gått over prisantydningen. I snitt er hyttene solgt for 18 prosent over prisantydningen.